Подрастающая звезда сборной Украины попал в список потенциальных трансферов Ювентуса — СМИ 21 июня, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Ювентус считает Мудрика перспективным игроком (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Туринский Ювентус составил шорт-лист из футболистов для усиления атакующей линии, куда попал 21-летний полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, кроме Мудрика, Ювентус интересуется Филиппом Костичем из Айнтрахта, Анхелем Ди Марией, который покинул ПСЖ, Николо Дзаньоло из Ромы и Доменико Берарди из Сассуоло.

Видео дня

В итальянском клубе считают Мудрика перспективным футболистом, способным прогрессировать, если найти к нему правильный подход.

Читайте также: Шахтер продал в Бенфику купленного полгода назад звездного футболиста

Отмечается, что Ювентус может подписать сразу двух игроков.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик договорился о переходе в леверкузенский Байер.

Перед этим директор Шахтера по футболу Дарио Срна сообщил, что клуб получил официальное предложение от Байера по трансферу Мудрика, а сам футболист заявил, что не прочь перейти в леверкузенский клуб.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.