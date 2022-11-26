Польша уверенно обыграла Саудовскую Аравию и возглавила свою группу на ЧМ-2022 — видео

26 ноября, 17:11
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В активе Польши четыре очка (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

В активе Польши четыре очка (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Сборная Польши обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:0 в матче второго тура чемпионата мира по футболу в группе В.

Польша открыла счет на 39-й минуте, когда Зелинский с близкого расстояния отправил мяч под перекладину.

В конце первого тайма Аль-Давсари мог сравнивать счет, однако не реализовал пенальти.

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Во втором тайме Польша имела несколько отличных моментов удвоить преимущество, однако Саудовскую Аравию дважды спасал каркас ворот.

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Полякам все же удалось дожать соперника на 82-й минуте после гола Левандовского, который воспользовался ошибкой защитника.

Польша набрала 4 очка и стала лидером своей группы.

В заключительном туре Польша сыграет с Аргентиной, а Саудовская Аравия встретится с Мексикой.

Польша — Саудовская Аравия 2:0
Гол: Зелинский, 39, Левандовский, 82
Нереализованный пенальти: Аль-Давсари, 45+1 (Саудовская Аравия)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что в стартовом матче дня Австралия победила Тунис (1:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Польши

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