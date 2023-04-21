Таблица коэффициентов УЕФА на 21 апреля

21 апреля, 07:01
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Рома продолжает защиту титула в Лиге конференций (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Рома продолжает защиту титула в Лиге конференций (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Завершился четвертьфинальный раунд еврокубков, после которого осталось 12 команд.

Самое большое представительство в полуфиналах у Италии — сразу пять команд. Такое блестящее выступление поможет итальянцам со следующего сезона в таблице коэффициентов обойти Германию и выйти на третье место.

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Украина завершила год на 14-й позиции Это было очень важно, поскольку с 16-й позиции страна теряет одного представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Например, 15-е место: ЛЧ — 2, ЛЕ — 1, ЛК — 2; 16-е место: ЛЧ — 1, ЛЕ — 0, ЛК — 3.

Топ-20 команд в таблице коэффициентов УЕФА на 21 апреля:

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Фото: скриншот
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Лига Чемпионов Лига Европы Лига конференций

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