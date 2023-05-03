ПСЖ строго наказал Месси после тайного визита в Саудовскую Аравию — СМИ 3 мая, 13:56 Поездка вылезла Месси боком (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

ПСЖ отстранил форварда клуба Лионеля Месси после его неожиданного визита в Саудовскую Аравию, сообщает L'Équipe.

По информации источника, ПСЖ решил наказать Месси, поскольку тот уехал на два дня в Саудовскую Аравию без согласия клуба.

Аргентинец в течение двух недель не сможет ни играть, ни тренироваться, а также за это время не будет получать зарплату.

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Таким образом, Месси пропустит матчи чемпионата Франции против Труа (7 мая) и против Аяччо (13 мая). Ожидается, что он может вернуться к игре с Осером (21 мая).

Ранее журналист Фабрицио Романо заявил, что саудовский клуб Аль-Хиляль предложил Месси 400 миллионов евро в год за переход, однако другой журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан заверил, что визит аргентинца в Саудовскую Аравию не связан с возможным трансфером.

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта во время встречи с фанатами заявил, что Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

