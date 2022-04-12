Ракицкий после карьеры в России присоединился к Шахтеру — видео

12 апреля, 16:01
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Ярослав Ракицкий будет готовиться с Шахтером к благотворительным матчам (Фото:ФК Шахтер)

Ярослав Ракицкий будет готовиться с Шахтером к благотворительным матчам (Фото:ФК Шахтер)

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который после начала войны покинул санкт-петербургский Зенит, присоединился к Шахтеру, за который он выступал перед карьерой в России.

Ракицкий прибыл в расположение Шахтера, который проводит тренировки в Турции, сообщает официальный сайт "горняков".

Футболист встретился с главным тренером Шахтера Роберто Де Дзерби и вместе с клубом будет готовиться к благотворительным матчам.

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Планирует ли клуб подписать с Ракицким контракт не сообщается.

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Ракицкий играл за Шахтер в 2006-2019 годах, после чего перешел в санкт-петербургский Зенит, который покинул после начала войны в Украине.

После отъезда из России Ракицкий начал тренироваться с харьковским Металлистом и сыграл в товарищеском матче.

Позже директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна сообщил, что Ракицкий вернется в клуб.

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Ярослав Ракицкий

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