«Никто не любит этот турнир так, как мы». Ракитич пообещал привезти кубок Лиги Европы домой 31 мая, 12:37 Ракитич (Фото:dazn.com)

Сегодня, 31 мая, Севилья сыграет в финале ЛЕ против римской Ромы. Хорватский полузащитник испанского клуба Иван Ракитич поделился своими ожиданиями от матча.

По словам футболиста, тренер четко дал понять команде, что он от нее требует.

«Тренер с самого начала четко дал понять, чего он хочет. Это не изменится. Мы должны быть собой.

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Когда говорят, что никто так не любит этот турнир, как мы, это не потому, что какая-то светлая голова в клубном офисе это сказала. А потому, что мы так думаем.

Мы должны провести идеальный матч, выиграть кубок и привезти его домой", — сказал Ракитич.

Стоит отметить, что для Севильи это седьмой финал Лиги Европы, в предыдущих шести поединках клуб ни разу не проиграл.

Букмекеры дали прогноз на финальный матч между Севильей и Ромой.