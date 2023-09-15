На замену Карвахалю. Реал планирует подписать звездного футболиста Челси — СМИ 15 сентября, 14:24 Рис Джеймс (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Капитан лондонского Челси Рис Джеймс попал в список интересов мадридского Реала.

Об этом сообщает AS.

По информации источника, «сливочные» рассматривают англичанина как замену для правого защитника Дени Карвахаля. Реал попытается приобрести Джеймса в 2024-м или 2025-м году.

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Лидер Челси оценивается в 65 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету англичанина два гола и две голевые передачи в 27 матчах.

Ранее сообщалось, что ценный партнер Мудрика выбыл на большой срок из-за травмы.