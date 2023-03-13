Реал — Ливерпуль. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 13 марта, 21:31 Реал обыграл Ливерпуль 5:2 на выезде в первом матче (Фото:REUTERS/Phil Noble)

NV представляет анонс ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем (первый матч — 5:2).



Матч Реал (Испания) — Ливерпуль (Англия) состоится 15 марта в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Что нужно знать про Реал перед матчем:

выйдет в четвертьфинал, если победит, сыграет вничью, проиграет с разницей в один или два гола;

занимает 2-е место в испанской Ла Лиге с отставанием в девять очков от лидера Барселоны;

потерпел одно поражение в девяти последних поединках во всех турнирах при шести победах и двух ничьих;

не сможет рассчитывать на основного защитника Алабу ( повреждение).

Что нужно знать про Ливерпуль перед матчем:

выйдет в четвертьфинал, если победит с разницей в три гола и выиграет послематчевую серию пенальти или — с разницей минимум в четыре гола;

занимает 6-е место в английской Премьер-лиге с отставанием в 24 очка от лидера Арсенала;

одержал две победы в последних пяти поединках во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;

под вопросом участие защитника Гомеса, полузащитника Тьяго и нападающего Диаса ( травмы).

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо — Модрич, Чуамени, Kроос — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Эллиотт — Салах, Гакпо, Нуньес﻿