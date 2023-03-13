Реал — Ливерпуль. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Реал обыграл Ливерпуль 5:2 на выезде в первом матче (Фото:REUTERS/Phil Noble)
NV представляет анонс ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем (первый матч — 5:2).
Матч Реал (Испания) — Ливерпуль (Англия) состоится 15 марта в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать про Реал перед матчем:
- выйдет в четвертьфинал, если победит, сыграет вничью, проиграет с разницей в один или два гола;
- занимает 2-е место в испанской Ла Лиге с отставанием в девять очков от лидера Барселоны;
- потерпел одно поражение в девяти последних поединках во всех турнирах при шести победах и двух ничьих;
- не сможет рассчитывать на основного защитника Алабу (повреждение).
Что нужно знать про Ливерпуль перед матчем:
- выйдет в четвертьфинал, если победит с разницей в три гола и выиграет послематчевую серию пенальти или — с разницей минимум в четыре гола;
- занимает 6-е место в английской Премьер-лиге с отставанием в 24 очка от лидера Арсенала;
- одержал две победы в последних пяти поединках во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;
- под вопросом участие защитника Гомеса, полузащитника Тьяго и нападающего Диаса (травмы).
Ориентировочные составы:
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо — Модрич, Чуамени, Kроос — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Эллиотт — Салах, Гакпо, Нуньес