Реал еще раз обыграл Ливерпуль и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов — видео 15 марта, 23:56 Бензема (слева) принес победу Реалу (Фото:REUTERS/Susana Vera)

После разгрома соперника 5:2 на выезде Реал победил Ливерпуль дома со счетом 1:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.



Гости могли испугать хозяев на 7-й минуте, когда Салах отдал на Нуньеса, а тот пробил низом, но Куртуа среагировал на удар соперника.

Через четверть часа игры после стартового свистка забивать могли уже мадридцы – это Винисиус Жуниор замыкал скидку на дальней стойке, но Алиссон парировал удар бразильца.

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Впоследствии уже перекладина спасла Ливерпуль после дальнего выстрела Камавинги, а почти сразу Модрич мощно ударил в нескольких сантиметрах над воротами.

В конце первого тайма мерсисайдцы создали два момента для взятия ворот, но Куртуа помешал ударам Нуньеса и Гакпо.

После перерыва острее снова действовал Реал, однако Вальверде не сумел переиграть Алиссона, выйдя с ним один на один, тогда как Бензема пробил выше.

Мадридцы все же добились своего на 78-й минуте, когда Винисиус не смог пробить, но успел лежа отдать на Бензема, который и отправил мяч в незащищенные ворота.

Реал - Ливерпуль 1:0 (первый матч - 5:2)

Гол: Бензема, 78

Накануне Манчестер Сити на своем поле разгромил Лейпциг со счетом 7:0 и прошел в четвертьфинал.