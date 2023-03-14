Реал — Ливерпуль. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 14 марта, 02:15 Реал принимает Ливерпуль на своем поле (Фото:REUTERS/Phil Noble)

NV следит за событиями ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем (первый матч — 5:2). Начало — в 22:00 по киевскому времени 15 марта.



Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо — Модрич, Чуамени, Kроос — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Эллиотт — Салах, Гакпо, Нуньес﻿

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Матч состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Реал выйдет в четвертьфинал, если победит, сыграет вничью, проиграет с разницей в один или два гола. Команда занимает 2-е место в испанской Ла Лиге с отставанием в девять очков от лидера Барселоны.

Клуб потерпел одно поражение в девяти последних поединках во всех турнирах при шести победах и двух ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на основного защитника Алабу (повреждение).

Ливерпуль выйдет в ¼ финала, если победит с разницей в три гола и выиграет серию пенальти или — с разницей минимум в четыре гола. Клуб идет на 6-м месте в английской Премьер-лиге с отставанием в 24 очка от лидера Арсенала.

Команда одержала две победы в последних пяти матчах во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей. У коллектива под вопросом участие защитника Гомеса, полузащитника Тьяго и нападающего Диаса (травмы).

Статистика знает 10 официальных поединков между соперниками. Реал выиграл шесть раз, Ливерпуль — три. Еще один матч завершился вничью.

Прогноз букмекеров из авторитетной конторы William Hill сводится к тому, что фаворит — Реал. Коэффициент на его победу равен 2,30. Успех Ливерпуля оценивается в 2,80, ничья — в 3,70.