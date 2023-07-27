Голкипер сборной Украины признан лучшим игроком матча Реал — Манчестер Юнайтед

27 июля, 10:54
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Лунин получил самую высокую оценку среди всех игроков (Фото:ФК «Реал)

Лунин получил самую высокую оценку среди всех игроков (Фото:ФК «Реал)

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин стал лучшим игроком товарищеского матча против Манчестер Юнайтед (2:0) по версии популярного портала Sofascore.

Лунин отыграл весь матч и оставил свои ворота на замке, за что получил самую высокую оценку среди игроков обеих команд — 8,4.

Лунин в матче выполнил пять сейвов, а также совершил 79% точных передач.

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Второе место разделили футболисты Реала Рюдигер и Хоселу, которые получили оценку 7,6

Примечательно, что новичок Реала Беллингем, который отметился дебютным голом, получил меньшую оценку — 7,4.

sofascore.com
Фото: sofascore.com

Ранее сообщалось, что тренер вратарей Реала попросил прощения у Андрея Лунина после конфликта.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи Андрей Лунин

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