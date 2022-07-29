СМИ назвали клуб, который может возглавить Де Дзерби после ухода из Шахтера

29 июля, 09:58
Роберто Де Дзерби покинул Шахтер в середине июля (Фото:ФК Шахтер)

Роберто Де Дзерби покинул Шахтер в середине июля (Фото:ФК Шахтер)

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби, в середине июля этого года покинувший донецкий Шахтер, может возглавить греческий Олимпиакос, сообщает Gazzetta.gr.

Сообщается, что после разгромного поражения Олимпиакоса от Маккаби из Хайфы со счетом 0:4 и вылета из Лиги чемпионов греческий клуб планирует уволить наставника команды Педру Мартинша.

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Пирейцы уже приступили к поискам нового коуча и приоритетным вариантом для них является именно Де Дзерби, который после того, как покинул Шахтер, остается без работы.

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Сообщается, что итальянский тренер пользуется большим уважением в руководстве Олимпиакоса.

Де Дзерби возглавлял Шахтер с мая 2021 года, а 11 июля этого года Шахтер сообщил о прекращении сотрудничества с Де Дзерби.

Сменил Де Дзерби в Шахтере хорват Игорь Йовичевич, последним местом работы которого был Днепр-1.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Роберто Де Дзерби

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