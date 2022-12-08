Роналду хотел покинуть ЧМ-2022 после группового этапа — СМИ 8 декабря, 12:16 Роналду стал терять место в основе сборной Португалии. (Фото:REUTERS/Suhaib Salem)

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду планировал покинуть свою национальную команду уже после группового этапа из-за недоразумения с главным тренером Фернанду Сантушем, сообщает Record.

Роналду пригрозил покинуть расположение команды, узнав, что Сантуш решил не ставить его в основу на матч 1/8 финала со Швейцарией.

Как сообщает издание, Роналду уже был готов паковать чемоданы и ехать домой, но все же передумал, осознав, что еще может принести пользу команде.

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Также сообщалось, что Сантуш раскритиковал поведение Роналду в матче группового этапа против Южной Кореи, в котором Криштиану был недоволен своей заменой на 65-й минуте и неохотно покидал поле.

В итоге в 1/8 финала Португалия победила Швейцарию 6:1 и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Марокко.