Сборная России не сыграет на Евро-2024 — Павелко 20 сентября, 13:30 Россия также пропустит ЧМ-2022 (Фото:rfs.ru)

Сборную Россию не допустили к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, так что она не сыграет на турнире.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По словам Павелко, сборная России как минимум до 2024 года не сможет участвовать в официальных матчах.

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«Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, РФ не будет 9 октября в германском Франкфурте. И, по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!

Евро-2024 пройдет без страны-агрессора! Слава Украине!" - написал Павелко.

Жеребьевка отбора Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил российские клубы и сборную для участия в турнирах под эгидой организации в сезоне 2022/23.

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