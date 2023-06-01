Месси остается. ПСЖ опроверг громкое заявление главного тренера об уходе аргентинца 1 июня, 21:01 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Эрик Гайяр)

Парижский клуб прокомментировал слова наставника команды Кристофа Гальтье о том, что Месси покинет команду и назвал их ошибочными.

Об этом сообщает Le Parisien ссылаясь на AFP, цитируя пресс-службу клуба.

Изначально тренер ПСЖ сказал, что домашний матч с Клермоном будет последним для Лео на стадионе ПСЖ.

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«Мне выпала честь руководить лучшим игроком в истории футбола. Это будет его последний матч на Парк де Пренс. Смею надеяться, что его встретят наилучшим образом»,— заявил Гальтье.

Однако позже парижский клуб опроверг слова тренера.

«Кристоф Гальтье ошибся, когда сказал, что матч с Клермоном станет последним для Месси на Парк де Пренс за ПСЖ в этом сезоне», — сказали в ПСЖ.

Напоминаем, что аргентинец сыграл в этом сезоне во всех турнирах за ПСЖ 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси и другие футбольные звезды переедут в Саудовскую Аравию.