«Незабываемый путь». Чемпион мира и Европы объявил о завершении карьеры футболиста 1 июля, 20:41 В составе сборной Испании Фабрегас выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы (Фото:Action Images/Carl Recine Livepic)

Известный испанский футболист Сеск Фабрегас завершил карьеру в 36-летнем возрасте.

Об этом Фабрегас сообщил в своем аккаунте в Instagram, добавив видео с самыми памятными моментами из своей карьеры.

Футболист поблагодарил всех, кто помогал ему во время карьеры, и добавил, что теперь станет тренером молодежной команды Комо.

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«С большой грустью сообщаю, что пришло и мое время повесить бутсы на гвоздь. От побед на чемпионате мира, Евро до побед в Англии и Испании и завоевания почти всех трофеев. Незабываемый путь.

Спасибо всем, кто помогал мне: партнерам по команде, тренерам, директорам, президентам, владельцам, болельщикам и моему агенту. Вся моя семья, от родителей и сестры до жены и детей, я дорожу вашими советами и помощью.

Моим противникам, которые пытались сбить меня с ног, спасибо за то, что сделали меня сильнее. За свою карьеру я выучил три языка и стал мудрее в путешествиях. Я пережил опыт, о котором даже не мечтал", — написал Фабрегас.

На протяжении карьеры Фабрегас выступал за Барселону, Арсенал, Челси, Монако и Комо.

Испанец по два раза выиграл английскую Премьер-лигу и Кубок Англии, становился чемпионом испанской Ла Лигу, Кубка и Суперкубка Испании, а также Кубка Франции.



В составе сборной Испании Фабрегас сыграл 110 матчей, выиграл чемпионат мира (2010) и дважды чемпионат Европы (2008, 2012).

Ранее сообщалось, что шведский нападающий Златан Ибрагимович завершил карьеру футболиста в 41 год.