Очередной разгром. Шахтер без шансов проиграл топ-клубу из Нидерландов 18 июля, 17:22 Шахтер разгромно проиграл Аяксу (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Донецкий Шахтер провел товарищеский матч с Аяксом, которому проиграл с крупным счетом (0:3).

«Горняки» провели свой третий спарринг на сборах в Нидерландах. Соперником украинского коллектива стал бронзовый призер местного чемпионата Аякс.

Амстердамцы в первом тайме создали комфортное преимущество, которое и продержалось до конца встречи.

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На 19 минуте Кудус реализовал пенальти, выведя свою команду вперед. Через некоторое время он оформил дубль, но, перед этим, голом также отметился Бергвейн.

После перерыва, когда команды провели большое количество изменений, подопечные Патрика ван Леувена сумели показать некоторые свои способности, однако этого не хватило даже для гола престижа.

Аякс — Шахтер 3:0

Голи: Кудус, 19 (пен.), 34, Бергвейн, 32



Состав Шахтера: Ризнык (Твардовский, 46) — Гочолеишвили (Козик, 74), Бондарь, Матвиенко (Ракицкий, 62), Топалов (Корниенко, 62) — Бондаренко (Траоре, 74) — Кащук (Вьюнник, 46), Крыськив (Очеретько, 46), Судаков (Кастильо, 74), Зубков (Тоиров, 46) — Сикан (Келси, 46).

Напомним, что Шахтер до этого провел уже два товарищеских поединка. В первом матче команда избежала поражения в игре с чемпионом Нидерландов, а затем «горняки» были уничтожены в противостоянии с чемпионом Греции.