Удаления и феерия голов. Шахтер унизительно проиграл чемпиону Греции 13 июля, 20:35 Футболисты Шахтера (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Донецкий Шахтер в рамках тренировочного сбора провел второй спарринг, в котором крупно проиграл АЕКу (Греция) — 0:5.

Греческий клуб выиграл первый тайм благодаря дублю Леви Гарсии, который мастерски реализовал свои моменты.

Забавно, что в первом тайме обе команды остались вдесятером. На 15-й минуте две подряд желтых карточки за разговоры с арбитром получил нападающий афинского клуба Нордин Амрабат.

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В составе «горняков» был удален Даниил Удод, который за несколько минут получил два предупреждения за грубые фолы.

После перерыва Гарсия забил третий, что позволило ему оформить хет-трик.

Зини, который представляет АЕК, за второй тайм забил два гола, установив окончательный счет — 5:0.

Шахтер — АЕК — 0:5

Голы: Гарсия, 12, 40, 65, Зини, 82, 86

Удаление: Удод, 28 (две желтые) — Амрабат, 15 (две желтые)

Состав Шахтера (1 тайм): Твардовский — Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Корниенко — Кастильо, Глущенко, Удод — Зубков, Келси, Топалов

Состав Шахтера (2 тайм): Пузанков — Козик, Бондарь (Дрозд, 82), Фарина, Ракицкий — Дрозд, Кастильо (Янович, 59), Очеретько — Вьюнник, Сикан, Келси (Цуканов, 68)

Отметим, в первом спарринге Шахтер с большим количеством голов ушел от поражения от представителя Нидерландов.

Ранее сообщалось, Йовичевич трогательно обратился к украинским болельщикам после неожиданного ухода из Шахтера.