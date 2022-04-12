Один из лидеров Шахтера продолжит карьеру в Англии — журналист
Соломон перешел в Шахтер зимой 2019 года (Фото:Монор Соломон via Instagram)
Израильский полузащитник донецкого Шахтера Монор Соломон близок к переходу в лондонский Фулгем, который выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации Романо, переговоры по переходу 22-летнего игрока находятся на завершающей стадии.
Подробности будущего соглашения не разглашаются. В Фулхеме Соломон должен заменить Фабио Карвальо, который перейдет в Ливерпуль.
Соломон перешел в Шахтер зимой 2019 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 млн евро.
Ранее сообщалось, что украинский футболист Ярослав Ракицкий, который после начала войны покинул санкт-петербургский Зенит, присоединился к Шахтеру, за который он выступал перед карьерой в России.
В марте нападающий Шахтера Жуниор Мораес стал игроком бразильского Коринтианса.
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