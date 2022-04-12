Один из лидеров Шахтера продолжит карьеру в Англии — журналист

12 апреля, 19:19
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Соломон перешел в Шахтер зимой 2019 года (Фото:Монор Соломон via Instagram)

Соломон перешел в Шахтер зимой 2019 года (Фото:Монор Соломон via Instagram)

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Израильский полузащитник донецкого Шахтера Монор Соломон близок к переходу в лондонский Фулгем, который выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации Романо, переговоры по переходу 22-летнего игрока находятся на завершающей стадии.

Подробности будущего соглашения не разглашаются. В Фулхеме Соломон должен заменить Фабио Карвальо, который перейдет в Ливерпуль.

Видео дня
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1513885577212534803
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Соломон перешел в Шахтер зимой 2019 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 млн евро.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Ярослав Ракицкий, который после начала войны покинул санкт-петербургский Зенит, присоединился к Шахтеру, за который он выступал перед карьерой в России.

В марте нападающий Шахтера Жуниор Мораес стал игроком бразильского Коринтианса.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер

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