Донецкий Шахтер уволил главного тренера клуба Игоря Йовичевича — СМИ 8 июня, 08:33 Йовичевич (Фото:ФК Шахтёр)

Президент «горняков», которые уступили в 30-м туре УПЛ Ворскле (1:2), Ринат Ахметов решил прекратить сотрудничество с хорватским наставником команды.

Об этом сообщает ТаТоТаке в своем Telegram-канале.

По информации источника, на замену Йовичевичу клуб рассматривает несколько европейских тренеров и нидерландского специалиста Патрика ван Леувена, который тренирует луганскую Зарю.

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Хорват возглавил донецкий Шахтер летом прошлого года. Под его руководством «горняки» стали чемпионами Украины, заняли третье место в группе Лиги чемпионов и дошли до 1/8 Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Шахтера Сергей Палкин жестко обратился к ФИФА.