«Я не обращаю на это внимания». Один из лидеров Шахтера подтвердил интерес со стороны самого титулованного клуба Италии 19 сентября, 16:14 Георгий Судаков (Фото:ФК Шахтёр)

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков отреагировал на возможный трансфер в туринский Ювентус.

Об этом сообщает Трибуна.

По словам судакова, он знает об интересе из Ювентуса, однако туринский клуб пока не предпринимал решительных шагов по официальному приглашению

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«Я об этом слышал. Но какого-либо подтверждения, заявления или предложения — ничего такого не было. Да, интерес есть, но интерес имеет много команд. Я не обращаю на это внимания.

Сейчас я футболист Шахтера, имею долгосрочный контракт и все мои мысли только с горняками. Сейчас у нас очень хороший отрезок. Я не могу думать о другой команде, когда нахожусь в Шахтере", — сказал Судаков.

Ранее сообщалось, что 18-летний украинский полузащитник Андрей Фирман подписал новое соглашение с Ювентусом.

