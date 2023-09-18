«Советовался с Ярмоленко и Луческу». Суркис объяснил, как решился продать одного из лидеров Динамо 18 сентября, 20:44 Игорь Суркис (Фото:ФК Динамо)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал решение продать капитана команды Сергея Сидорчука в бельгийский Вестерло.

Суркис рассказал, что продать Сидорчука было непростым решением, которое он принял после консультаций с главным тренером Мирчей Луческу и лидером клуба Андреем Ярмоленко, сообщает Football Hub

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«Это было очень трудное решение. Я советовался с Андреем Ярмоленко и Мирчей Луческу. Сидорчук заслужил, чтобы его отпустили. Этот парень много отдал Динамо. Вопрос в деньгах не стоял. Я всячески способствовал этому трансферу.

У него есть возможность вернуться к нам. Сергей — верный динамовец. Он может позвонить мне в любое время, и мы хорошо пообщаемся", — сказал Суркис.





Сообщалось, что за трансфер Сидорчука Динамо получило 500 тыс. евро.