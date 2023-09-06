Вслед за Сидорчуком Динамо покинул еще один игрок

6 сентября, 16:57
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Перрис перешел в Сабах на правах аренды (Фото:ФК Динамо)

Перрис перешел в Сабах на правах аренды (Фото:ФК Динамо)

Ямайский полузащитник киевского Динамо Кахим Перрис продолжит карьеру в азербайджанском клубе Сабах.

Об этом сообщает официальный сайт Сабаха.

Перрис перешел в азербайджанский клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона. Он будет выступать за новый клуб под 28 номером.

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По окончании сезона Сабах будет иметь право выкупа 23-летнего игрока.

Перрис перешел в Динамо из словенского Копера в сентябре прошлого года. За это время полузащитник провел за бело-синих во всех турнирах 15 матчей, не забив ни одного гола.

Накануне Сергей Сидорчук перешел в бельгийский Вестерло.

Также сообщалось, что полузащитник киевского клуба Денис Гармаш может стать игроком хорватского Осиека.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Азербайджан ФК Динамо (Киев)

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