В компанию к украинцу. Клуб Бекхэма вслед за Месси подписал еще одну легенду Барселоны 17 июля, 09:29 Серхио Бускетс подписал контракт до конца 2025 года (Фото:ФК Интер Майами)

Интер Майами, который объявил о переходе Лионеля Месси, подписал экс-игрока Барселоны Серхио Бускетса.

Испанский полузащитник подписал с Интер Майами контракт до конца 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

Бускетс перешел в американский клуб как свободный агент. Другие детали сделки не разглашаются.

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Следует отметить, что за Интер Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Серхио Бускетс выступал за Барселону с 2008 года и сыграл за клуб 718 матчей, выиграв 31 трофей: восемь титулов чемпионата Испании, семь Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка Европы и три Клубных чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Интер Майами разгромно уступил Сент-Луису (0:3) в 24 туре МЛС, продлив безвыигрышную серию.

