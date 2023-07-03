Интер Майами рассекретил зарплату Лионеля Месси 3 июля, 11:56 Месси (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Совладелец Интер Майами Хорхе Мас рассказал, сколько будет зарабатывать Лео Месси в американском клубе.

Хорхе также признался, что аргентинец будет иметь процент от контракта клуба с Apple, которые повлияли на его переход в Майами.

«Зарплата Лионеля Месси будет составлять 50−60 миллионов долларов в год. Кроме этого, он будет иметь проценты от контракта с Apple, который очень помог нам завершить сделку.

Видео дня

Переговоры с Лео длились около трех лет, полтора из которых были очень интенсивными. Я часто разговаривал с его отцом, а Дэвид Бекхэм общался с Месси только на футбольные темы, потому что Лео еще играл в ПСЖ. Дэвид не хотел, что Месси чувствовал давление", — цитирует Хорхе Маса El Pais.

Отметим, что это рекордный контракт в истории MLS. Сейчас больше всего зарабатывает Джердан Шакири, который выступает в Чикаго Файр и получает 8,2 миллиона долларов в год.

Также Месси ранее рассказал, что мог оказаться в совсем другой команде.

Сообщалось, что Интер Майами назначил нового главного тренера, который уже работал с Месси.