«Было очень трудно». Голкипер сборной Украины признался, с какими проблемами столкнулся в португальском топ-клубе 6 сентября, 17:25 Трубин подписал с Бенфикой контракт на пять лет (Фото:ФК Бенфика)

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал об адаптации в лиссабонской Бенфике, куда он перешел из Шахтера летом этого года.

В интервью пресс-службе Украинской ассоциации футбола Трубин признался, что сначала ему было непросто в новом клубе, однако с помощью команды он уже чувствует себя увереннее.

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«Это хороший шаг вперед и выход из зоны комфорта. Почему? Потому что все вокруг новое. Первые дни и неделя были очень тяжелыми, потому что все по-другому. Надо было адаптироваться.

В Бенфике меня приняли хорошо, все помогали и подсказывали. С каждым днем я чувствую себя увереннее. Осталось главное начать играть. Но для этого надо работать. Я очень верю, что это произойдет уже в ближайшее время. Хочется играть и за сборную, и за клуб. Это лучшее, что возможно, — рассказал Трубин.

Следует отметить, что пока Трубин не сыграл за Бенфику ни одного матча.

Недавно главный тренер Бенфики Рогер Шмидт оценил перспективы Трубина в португальской команде.

