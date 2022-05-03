«Если бы не крылатые ракеты из России». Тренер Вереса рассказал, где можно провести следующий чемпионат Украины 3 мая, 19:55 Цей матеріал також доступний українською Юрий Вирт (Фото:Юрий Вирт via Instagram)

Главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт поддержал идею провести следующий сезон украинской Премьер-лиги на западе Украины.

По словам Вирта, предположительно, в конце мая должна пройти встреча руководителей украинских клубов, которые примут решение о старте нового сезона чемпионата Украины, сообщает Трибуна .

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Вирт считает, что чемпионат можно провести на западе Украины, где хватает городов, готовых принять футбольные матчи.

«Если бы не крылатые ракеты, которые Россия запускает на территорию всей Украины, можно было бы сыграть на западе Украины. Есть много городов: Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Луцк и так далее. Скоро будет и в Ровно стадион.





Этих городов хватит, чтобы провести чемпионат Украины. Вопрос только в том, как действовать, когда прилетают крылатые ракеты и звучат сирены. Если бы не было обстрелов, то не было бы проблем провести чемпионат на западе Украины", - сказал Вирт.

Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига досрочно завершила сезон 2021/22.



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