Дисквалификация за глупость: Молодежная сборная Украины лишилась форварда на Евро-2023

27 июня, 22:05
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Владислав Ванат (Фото:УАФ)

Владислав Ванат (Фото:УАФ)

Нападающий молодежной сборной Украины Владислав Ванат не поможет коллективу в ближайших играх на Евро-2023.

УАФ со ссылкой на УЕФА официально сообщила, что украинский игрок отстранен на два матча.

Организация вынесла такое решение по итогам встречи Украина — Румыния (1:0). В концовке поединка Ванат не сдержал эмоций и толкнул двумя руками соперника, за что был удален с поля.

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Таким образом, Владислав пропустит два матча турнира — сегодняшний против Испании и четвертьфинальный.

Напомним, что подопечные Руслана Ротаня уже досрочно вышли в плей-офф. Команда, которая займет первое место в группе, определится в игре с Испанией.

Ранее сообщалось, что болельщики новичка УПЛ призвали УАФ навсегда дисквалифицировать бывшего игрока их клуба.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины

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