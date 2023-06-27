Дисквалификация за глупость: Молодежная сборная Украины лишилась форварда на Евро-2023 27 июня, 22:05 Владислав Ванат (Фото:УАФ)

Нападающий молодежной сборной Украины Владислав Ванат не поможет коллективу в ближайших играх на Евро-2023.

УАФ со ссылкой на УЕФА официально сообщила, что украинский игрок отстранен на два матча.

Организация вынесла такое решение по итогам встречи Украина — Румыния (1:0). В концовке поединка Ванат не сдержал эмоций и толкнул двумя руками соперника, за что был удален с поля.

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Таким образом, Владислав пропустит два матча турнира — сегодняшний против Испании и четвертьфинальный.

Напомним, что подопечные Руслана Ротаня уже досрочно вышли в плей-офф. Команда, которая займет первое место в группе, определится в игре с Испанией.

Ранее сообщалось, что болельщики новичка УПЛ призвали УАФ навсегда дисквалифицировать бывшего игрока их клуба.