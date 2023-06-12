Легендарный тренер возглавит команду Зинченко в благотворительном поединке в поддержку Украины
Арсен Венгер (Фото:ФК Арсенал)
Бывший тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер примет участие в благотворительном матче в поддержку Украины.
Французский специалист возглавит команду Александра Зинченко, который вместе с Андреем Шевченко будет выбирать составы.
«Я хочу сказать огромное спасибо Венгеру, это невероятно. Он присоединится к нам. Вы знаете, моей детской мечтой было сыграть за Арсенал и провести матч под руководством Арсена Венгера, теперь я могу это осуществить», — отметил Зинченко в интервью TalkSport.
Отметим, благотворительный поединок состоится 5 августа в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Зинченко поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов.
Напомним, что украинский клуб жестко обратился к одноклубнику Михаила Мудрика.