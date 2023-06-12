Легендарный тренер возглавит команду Зинченко в благотворительном поединке в поддержку Украины 12 июня, 18:25 Арсен Венгер (Фото:ФК Арсенал)

Бывший тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер примет участие в благотворительном матче в поддержку Украины.

Французский специалист возглавит команду Александра Зинченко, который вместе с Андреем Шевченко будет выбирать составы.

#game4ukraine is thrilled to announce the legendary 3-time Premier League winning coach will lead out Team Zinchenko at Stamford Bridge on August 5th, 2023.



For tickets and further info, 👉 https://t.co/nsdOYNRIMN 🇺🇦⚽️@jksheva7 #zinchenko #arsenewenger#arsenalfc pic.twitter.com/GX3S51RbSf — game4ukraine (@game_4_ukraine) June 12, 2023

«Я хочу сказать огромное спасибо Венгеру, это невероятно. Он присоединится к нам. Вы знаете, моей детской мечтой было сыграть за Арсенал и провести матч под руководством Арсена Венгера, теперь я могу это осуществить», — отметил Зинченко в интервью TalkSport.

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Отметим, благотворительный поединок состоится 5 августа в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Зинченко поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов.

Напомним, что украинский клуб жестко обратился к одноклубнику Михаила Мудрика.