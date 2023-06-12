Легендарный тренер возглавит команду Зинченко в благотворительном поединке в поддержку Украины

12 июня, 18:25
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Арсен Венгер (Фото:ФК Арсенал)

Арсен Венгер (Фото:ФК Арсенал)

Бывший тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер примет участие в благотворительном матче в поддержку Украины.

Французский специалист возглавит команду Александра Зинченко, который вместе с Андреем Шевченко будет выбирать составы.

«Я хочу сказать огромное спасибо Венгеру, это невероятно. Он присоединится к нам. Вы знаете, моей детской мечтой было сыграть за Арсенал и провести матч под руководством Арсена Венгера, теперь я могу это осуществить», — отметил Зинченко в интервью TalkSport.

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Отметим, благотворительный поединок состоится 5 августа в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Зинченко поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов.

Напомним, что украинский клуб жестко обратился к одноклубнику Михаила Мудрика.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Арсен Венгер Александр Зинченко

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