Клуб украинской Премьер-лиги заявил на сезон Зидана 28 июля, 14:26 Джасим Зидан-Тимофей Фавуазович выступает на позиции защитника (Фото:СК Днепр-1)

Житомирское Полесье, которое впервые в своей истории сыграет в украинской Премьер-лиге, внесло в заявку на новый сезон защитника Джасима Зидана-Тимофея Фавуазовича.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

17-летний украинский футболист вошел в список Б и пока не получил игровой номер в новой команде. Он выступает на позиции защитника.

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В ДЮФЛ Джасим Зидан-Тимофей Фавуазович играл за киевский Локомотив, а прошлый сезон он провел в молодежном составе Днепра-1, сыграв за все время лишь 9 минут.

Фото: УПЛ

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