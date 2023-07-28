Клуб украинской Премьер-лиги заявил на сезон Зидана
Джасим Зидан-Тимофей Фавуазович выступает на позиции защитника (Фото:СК Днепр-1)
Житомирское Полесье, которое впервые в своей истории сыграет в украинской Премьер-лиге, внесло в заявку на новый сезон защитника Джасима Зидана-Тимофея Фавуазовича.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
17-летний украинский футболист вошел в список Б и пока не получил игровой номер в новой команде. Он выступает на позиции защитника.
В ДЮФЛ Джасим Зидан-Тимофей Фавуазович играл за киевский Локомотив, а прошлый сезон он провел в молодежном составе Днепра-1, сыграв за все время лишь 9 минут.
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