Не Динамо. Ярмоленко официально перешел в новую команду 13 июля, 13:44 Андрей Ярмоленко подписал с Аль-Айном контракт на один сезон (Фото:Скриншот видео)

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, несмотря на слухи о возвращении в киевское Динамо, подписал контракт с эмиратским Аль-Айном, который возглавляет украинским тренер Сергей Ребров.

Об этом сообщает пресс-служба Аль-Айна в официальном Twitter-аккаунте клуба.

32-летний нападающий подписал с эмиратским клубом контракт на сезон 2022/23.

Ярмоленко перешел в Аль-Айн в статусе свободного агента, поскольку 30 июня у него истек контракт с лондонским Вест Хэмом.

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Пресс-служба Аль-Айна опубликовала видеоролик с презентацией украинского новичка.

«Привет, болельщики Аль-Айна. Я рад присоединиться к такому великому клубу. Обещаю вам биться за эту футболку», — сказал Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко обсудил возможное возвращение в Динамо с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу, а украинский журналист и комментатор Виктор Вацко заявлял, что президент команды Игорь Суркис предлагал футболисту бессрочный контракт.



Ярмоленко выступал за киевское Динамо в течение 2006−2017 годов, после чего перешел в дортмундскую Боруссию, а оттуда в лондонский Вест Хэм, который в конце мая объявил, что украинец покидает клуб.



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