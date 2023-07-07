Невероятная сумма. Президент UFC спрогнозировал прибыль от боя Маск — Цукерберг 7 июля, 23:35 Вскоре о бое может быть объявлено официально (Фото:Коллаж НВ)

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, какую прибыль он ожидает от потенциального поединка между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

По словам Уайта, стороны уже договорились о дате боя, а в ближайшее время о поединке может быть объявлено официально, сообщает TSN.

«Этот поединок принесет миллиард долларов. Да, они хотят подраться в UFC. 100%. Ориентировочная дата? Мы уже договорились, но могу сказать, что бой точно не пройдет на UFC 300. Сделаем официальное объявление, когда все будет готово», — сказал Уайт.

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Ранее Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента социальной сети Twitter.

Мать Маска Мэй Маск запретила ему драться в клетке с Цукербергом, однако он к ней не прислушался и начал подготовку к бою.

Недавно Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером.