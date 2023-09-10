Апсет года. Адесанья потерпел сенсационное поражение, проиграв чемпионский пояс — видео

10 сентября, 10:05
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Шон Стрикленд — Исраэль Адесанья (Фото:UFC)

Шон Стрикленд — Исраэль Адесанья (Фото:UFC)

В ночь на воскресенье, 10 сентября, в Сиднее (Австралия) на арене Qudos Bank состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 293.

В рамках главного события вечера прошел поединок между чемпионом в среднем весе новозеландцем Исраэлем Адесаньей (24−3) и претендентом из США Шоном Стриклендом (28−5).

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В первом раунде американец шокировал соперника, отправив того в нокдаун. Адесанья сумел подняться и продолжить выступление.

https://twitter.com/IAMSHO_NUFF/status/1700731277651919001
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Агрессивное начало позволило Стрикленду доминировать в октагоне вплоть до конца встречи.

Сенсационную победу единогласным решением судей одержал Стрикленд — 49:46, 49:46, 49:46.

https://www.youtube.com/embed/ClkCv-N9Jr8?si=XkB5R6-QqpAGR6qT
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Таким образом, американец стал новым чемпионом дивизиона.

Ранее сообщалось, что Гейджи хладнокровно вырубил обидчика Макгрегора невероятным хай-киком.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   UFC

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