Апсет года. Адесанья потерпел сенсационное поражение, проиграв чемпионский пояс — видео 10 сентября, 10:05 Шон Стрикленд — Исраэль Адесанья (Фото:UFC)

В ночь на воскресенье, 10 сентября, в Сиднее (Австралия) на арене Qudos Bank состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 293.

В рамках главного события вечера прошел поединок между чемпионом в среднем весе новозеландцем Исраэлем Адесаньей (24−3) и претендентом из США Шоном Стриклендом (28−5).

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В первом раунде американец шокировал соперника, отправив того в нокдаун. Адесанья сумел подняться и продолжить выступление.

Агрессивное начало позволило Стрикленду доминировать в октагоне вплоть до конца встречи.

Сенсационную победу единогласным решением судей одержал Стрикленд — 49:46, 49:46, 49:46.

Таким образом, американец стал новым чемпионом дивизиона.

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