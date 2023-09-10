Апсет года. Адесанья потерпел сенсационное поражение, проиграв чемпионский пояс — видео
Шон Стрикленд — Исраэль Адесанья (Фото:UFC)
В ночь на воскресенье, 10 сентября, в Сиднее (Австралия) на арене Qudos Bank состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 293.
В рамках главного события вечера прошел поединок между чемпионом в среднем весе новозеландцем Исраэлем Адесаньей (24−3) и претендентом из США Шоном Стриклендом (28−5).
В первом раунде американец шокировал соперника, отправив того в нокдаун. Адесанья сумел подняться и продолжить выступление.
Агрессивное начало позволило Стрикленду доминировать в октагоне вплоть до конца встречи.
Сенсационную победу единогласным решением судей одержал Стрикленд — 49:46, 49:46, 49:46.
Таким образом, американец стал новым чемпионом дивизиона.
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