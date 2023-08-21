«Это определение тупости»: звезда UFC жестко осудил американцев за помощь Украине

21 августа, 16:53
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Шон Стрикленд (Фото:instagram.com/strickland_mma)

Шон Стрикленд (Фото:instagram.com/strickland_mma)

Американский боец UFC Шон Стрикленд раскритиковал своих соотечественников, которые поддерживают Украину в войне с Россией.

Спортсмен опубликовал пост в Twitter, в котором осудил финансовую поддержку США.

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«Мне было смешно, когда Россия вторглась в Украину и я сказал, что вмешиваться в это — безумие… Все набросились на меня и назвали мудаком.

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Миллиарды долларов, инфляция, и теперь вы, тупые ублюдки, расстроены… Боже, американцы — это определение тупости", — написал Стрикленд.

Отметим, в начале полномасштабного вторжения Стрикленд заявлял, что Украина должна сдаться перед агрессором:

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«Украина должна преклонить колено и стать российской. Я понимаю, что это отстой, и вы можете победить. Но хотите ли вы стать Афганистаном на следующие 30 лет? Я не говорю, что это лучше, но эта горькая пилюля в конце концов сделает всем лучше».

Ранее сообщалось, чемпионка мира прошла отбор в штурмовую бригаду Нацполиции «Лють».

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Война в Украине Война России против Украины

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