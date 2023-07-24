Украина допускает участие спортсменов в квалификации к Олимпиаде 2024 в случае допущения россиян и белорусов 24 июля, 03:58 Олимпиада 2024 года должна пройти в Париже (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что допускает участие украинских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде 2024, если там будут россияне и белорусы под нейтральным флагом.



Об этом сообщает Громадське.

«Сейчас мы начали дискуссию о возможности, если не будет России и Беларуси на Олимпийских играх, чтобы наши спортсмены уже участвовали во всех квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм», — заявил Гутцайт.

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Он отметил, что дискуссии по этому вопросу ведутся со спортсменами и федерациями.

«Мы ведем дискуссии с нашими всеукраинскими федерациями, с нашими спортсменами. Пытались, чтобы России и Беларуси не было на Олимпийских играх. Мы это сделали, потому что флагов и другой символики России и Беларуси там не будет», — заявил министр.

22 июня сообщалось, что президент МОК всеми силами добивается того, чтобы российские и белорусские спортсмены выступали на Олимпийских играх.

«Две недели назад я встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы договорились сотрудничать, в частности в вопросе допуска россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже», — сказал Бах.