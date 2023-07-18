Метатель молота. Украина завоевала четвертую лицензию на Олимпиаду-2024

18 июля, 19:37
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Михаил Кохан (Фото:instagram.com/misha_kohan_)

Михаил Кохан (Фото:instagram.com/misha_kohan_)

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал золото в метании молота на соревнованиях в Венгрии.

Наш спортсмен метнул молот на 79,37 м, что является лучшим результатом сезона для украинца.

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На втором месте оказался представитель Польши Войцех Новицкий, а тройку лучших замкнул венгр Бенце Галаш.

Видео дня

Gyulai István Memorial
Hungarian Athletics Grand Prix
Метание молота
Финал

  1. Михаил Кохан (Украина) — 79,37 м
  2. Войцех Новицкий (Польша) — 77,89
  3. Бенце Галаш (Венгрия) — 77,82
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Отметим, что благодаря своему результату Кохан выполнил норматив на Олимпиаду в Париже, составляющий 78,2 м. Таким образом, он завоевал путевку на Олимпийские игры.

Напомним, это четвертый для Украины норматив Олимпийских игр в Париже в легкой атлетике. До этого лицензии получили Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Марина Бех-Романчук.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Олимпийские игры

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