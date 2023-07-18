Метатель молота. Украина завоевала четвертую лицензию на Олимпиаду-2024
Михаил Кохан (Фото:instagram.com/misha_kohan_)
Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал золото в метании молота на соревнованиях в Венгрии.
Наш спортсмен метнул молот на 79,37 м, что является лучшим результатом сезона для украинца.
На втором месте оказался представитель Польши Войцех Новицкий, а тройку лучших замкнул венгр Бенце Галаш.
Gyulai István Memorial
Hungarian Athletics Grand Prix
Метание молота
Финал
- Михаил Кохан (Украина) — 79,37 м
- Войцех Новицкий (Польша) — 77,89
- Бенце Галаш (Венгрия) — 77,82
Отметим, что благодаря своему результату Кохан выполнил норматив на Олимпиаду в Париже, составляющий 78,2 м. Таким образом, он завоевал путевку на Олимпийские игры.
Напомним, это четвертый для Украины норматив Олимпийских игр в Париже в легкой атлетике. До этого лицензии получили Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Марина Бех-Романчук.