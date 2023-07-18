Метатель молота. Украина завоевала четвертую лицензию на Олимпиаду-2024 18 июля, 19:37 Михаил Кохан (Фото:instagram.com/misha_kohan_)

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал золото в метании молота на соревнованиях в Венгрии.

Наш спортсмен метнул молот на 79,37 м, что является лучшим результатом сезона для украинца.

На втором месте оказался представитель Польши Войцех Новицкий, а тройку лучших замкнул венгр Бенце Галаш.

Видео дня

Gyulai István Memorial

Hungarian Athletics Grand Prix

Метание молота

Финал

Михаил Кохан ( Украина) — 79,37 м Войцех Новицкий ( Польша) — 77,89 Бенце Галаш ( Венгрия) — 77,82

Отметим, что благодаря своему результату Кохан выполнил норматив на Олимпиаду в Париже, составляющий 78,2 м. Таким образом, он завоевал путевку на Олимпийские игры.

Напомним, это четвертый для Украины норматив Олимпийских игр в Париже в легкой атлетике. До этого лицензии получили Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Марина Бех-Романчук.