Россию и Беларусь не пригласили на Олимпийские игры 26 июля, 17:35 Следующие летние Олимпийские игры состоятся в Париже (Фото:REUTERS/Isei Kato)

Международный олимпийский комитет (МОК) направил приглашения странам, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Во время церемонии президент МОК Томас Бах вручил приглашения 203 странам, проигнорировав Россию и Беларусь.

Отсутствие приглашения означает, что российские и белорусские спортсмены не смогут выступать на Олимпиаде-2024 под своими флагами.

Видео дня

Приглашение на Олимпийские игры также не получил НОК Гватемалы, работа которого сейчас приостановлена.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что допускает участие украинских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде 2024, если там будут россияне и белорусы под нейтральным флагом.

