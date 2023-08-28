Десять раз перевернулся в воздухе: американский гонщик чудом выжил в страшной аварии — видео
Прис попал в аварию (Фото:Коллаж NV)
Райан Пирс на огромной скорости столкнулся с соперником и вылетел с трассы. Казалось, что выжить после такого у пилота не было никаких шансов.
Американский гонщик Райан Прис попал в аварию во время соревнований NASCAR Cup Series на гоночной трассе Daytona International Speedway в США.
Прис потерял управление из-за столкновения с автомобилем Чеза Бриаско. После этого гонщик на скорости 200 км/ч вылетел за пределы трассы. До полной остановки машина перевернулась не менее десяти раз, при этом она ударялась об землю, а потом загорелась.
Прис сумел самостоятельно выбраться из покореженного автомобиля и добраться до медиков. Его жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что испанский автогонщик Хулио Сезар Кастрильо погиб в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео.