Десять раз перевернулся в воздухе: американский гонщик чудом выжил в страшной аварии — видео 28 августа, 13:58 Прис попал в аварию (Фото:Коллаж NV)

Райан Пирс на огромной скорости столкнулся с соперником и вылетел с трассы. Казалось, что выжить после такого у пилота не было никаких шансов.



Американский гонщик Райан Прис попал в аварию во время соревнований NASCAR Cup Series на гоночной трассе Daytona International Speedway в США.

Прис потерял управление из-за столкновения с автомобилем Чеза Бриаско. После этого гонщик на скорости 200 км/ч вылетел за пределы трассы. До полной остановки машина перевернулась не менее десяти раз, при этом она ударялась об землю, а потом загорелась.

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Прис сумел самостоятельно выбраться из покореженного автомобиля и добраться до медиков. Его жизни ничего не угрожает.

Райан Прис / Фото: instagram.com/ryanpreece_

Ранее сообщалось, что испанский автогонщик Хулио Сезар Кастрильо погиб в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео.