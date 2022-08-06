Дебютное золото. Белодед завоевала первую медаль в новой весовой категории 6 августа, 20:47 Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет (Фото:НВ)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала первую медаль в новой для себя весовой категории до 57 кг.



Сегодня, 6 августа, на этапе Кубка Европы в Риге титулованная 21-летняя киевлянка завоевала золотую медаль.

Также победы на соревнованиях одержали еще два представителя Украины — Анастасия Антипина (весовая категория до 63 кг) и Артем Хомула (до 73 кг).

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Всего на счету «сине-желтых» на этапе Кубка Европы в Риге семь наград — три золота, серебро и три бронзы. Украина возглавила медальный зачет соревнований.

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 48 кг, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Сообщалось, что Белодед провела самый длинный поединок в карьере.

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