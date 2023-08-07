Битва миллиардеров. Цукерберг предложил Маску дату поединка 7 августа, 10:44 Цукерберг и Маск могут подраться уже этим летом (Фото:Sky News)

Основатель компании Meta, разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг предложил дату боя основателю SpaceX и владельцу Twitter Илону Маску.

Цукерберг в соцсети Threads предложил Маску провести бой 26 августа и отметил, что пока не получил ответа от оппонента.

«Я готов уже сегодня. Я предложил 26 августа, когда тот бросил мне вызов, но подтверждения от него так и не было», — написал Цукерберг.

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Ранее Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента социальной сети Twitter.

Мать Маска Мэй Маск запретила ему драться в клетке с Цукербергом, однако он к ней не прислушался и начал подготовку к бою.

Недавно Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером, а Цукерберг — с чемпионами UFC Исраилем Адесанья и Александром Волкановским.

Президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что бой Маск — Цукерберг может принести миллиард долларов прибыли.