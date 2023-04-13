Украинский баскетбольный клуб узнал соперника в четвертьфинале Еврокубка

13 апреля, 12:41
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В 1/8 финала Прометей обыграл Гамбург (Фото:БК Прометей)

В 1/8 финала Прометей обыграл Гамбург (Фото:БК Прометей)

Украинский баскетбольный клуб Прометей, который выиграл группу Еврокубка, а в 1/8 финала победил немецкий Гамбург (87:79), получил соперника в следующем раунде.

На стадии четвертьфинала Прометей сыграет с греческим Промитеасом, который в первом раунде плей-офф со счетом 89:75 победил французский Бург.

Матч Прометей — Промитеас состоится 19 апреля в Латвии на Арене Рига. Начало встречи в 19.00 по киевскому времени.

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На групповом раунде Еврокубка Промитеас занял четвертое место группе B. В чемпионате Греции он идет на пятом месте.

Следует отметить, что Еврокубок – второй по силе баскетбольный турнир Европы.

Ранее сообщалось, что кроссовки легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана продали на аукционе за 2,2 миллиона долларов, что стало рекордной ценой для спортивной обуви.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Баскетбол

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