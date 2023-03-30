Украинский баскетбольный клуб выиграл групповой раунд Еврокубка и получил соперника в плей-офф 30 марта, 13:22 В последнем туре Прометей победил Венецию (Фото:БК Прометей)

Украинский Прометей занял первое место в своей группе Еврокубка — втором по силе баскетбольном турнире Европы.

В заключительном туре турнира Прометей обыграл Венецию 93:76, одержав 11-ю победу подряд.

Всего на групповом раунде украинский клуб выиграл 14 поединков в 18-ти матчах и квалифицировался в плей-офф Еврокубка с первого места.

Видео дня

В первом раунде плей-офф Прометей сыграет с немецким клубом Гамбург Тауэрс, занявшим в группе В восьмое место.

На стадии четвертьфинала Еврокубка победитель пары Прометей — Гамбург Тауэрс сыграет с сильнейшим в противостоянии между французским Бургом и греческим Промитеасом, занявшими в своих группах пятые места.

Ранее сообщалось, что украинец Святослав Михайлюк покинул Нью-Йорк Никс и стал игроком команды НБА Шарлотт.

