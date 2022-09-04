Фьюри на трибуне нокаутировал реслера одним ударом — видео

4 сентября, 21:06
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Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри во время реслинг-шоу WWE нокаутировал одного из участников действа.

Непобежденный обладатель одного из самых престижных поясов посетил мероприятие в качестве зрителя.

ВО время шоу к нему на трибуне устремился один из реслеров вместе с судьей.

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Когда они подбежали к месту, где сидел Тайсон, тот встал и ударом в голову нокаутировал участника действа.

После этого британец поднялся в ринг, чтобы поговорить с чемпионом WWE Романом Рейнсом.

Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры через три дня после своего возвращения в спорт.

Позже британец заявил, что готов вернуться в ринг ради боя с украинским чемпионом Александром Усиком, если ему дадут полмиллиарда.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Видео Тайсон Фьюри Нокаут

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