Фьюри на трибуне нокаутировал реслера одним ударом — видео
Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)
Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри во время реслинг-шоу WWE нокаутировал одного из участников действа.
Непобежденный обладатель одного из самых престижных поясов посетил мероприятие в качестве зрителя.
ВО время шоу к нему на трибуне устремился один из реслеров вместе с судьей.
Когда они подбежали к месту, где сидел Тайсон, тот встал и ударом в голову нокаутировал участника действа.
После этого британец поднялся в ринг, чтобы поговорить с чемпионом WWE Романом Рейнсом.
Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры через три дня после своего возвращения в спорт.
Позже британец заявил, что готов вернуться в ринг ради боя с украинским чемпионом Александром Усиком, если ему дадут полмиллиарда.
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