«Жаль, что так поздно». Украинский призер Олимпиады-2020 отреагировал на смерть Кравчука

11 мая, 10:56
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Горуна — бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Горуна — бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Украинский каратист Станислав Горуна прокомментировал смерть первого президента страны Леонида Кравчука.

«Кравчук, говорят, умер. Жаль, что так поздно. Жаль, что не раньше, чем стал первым президентом Украины. Это не тот человек, который должен был возглавить и развивать нашу независимость.

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Мудак, заложивший фундаменты всех государственных проблем в зависимости от России, которые сейчас так дорого нам обходятся", — написал Станислав в Facebook.

https://www.facebook.com/1492607167/posts/10228131634744766/

Горуна — бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио, чемпион Европы и победитель Европейских и Всемирных игр.

Ранее Станислав выставил на аукцион свою олимпийскую медаль. Средства, вырученные от ее продажи, он передал на нужды ВСУ.

Сообщалось, что Горуна на фоне войны в Украине призвал россиян устроить революцию и повалить режим Владимира Путина.

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Теги:   Леонид Кравчук Карате Смерть Станислав Горуна

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