«Многомиллионная страна Героев стала на защиту»: Харлан эмоционально отреагировала на решение МОК 28 июля, 23:10 Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала решение МОК пригласить ее на Олимпиаду-2024.

Спортсменка опубликовала пост в Facebook, в котором поблагодарила соотечественников за реакцию на позорную дисквалификацию с чемпионата мира.

«Это именно тот момент, когда не видишь надежды, чувствуешь мучительную боль и отчаяние, думаешь, что остался совсем один. А потом встает целая многомиллионная страна Героев в твою защиту и меняет все в твоей жизни.

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Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной. Происходящее сейчас точно войдет в историю. Это что-то невероятное.

Благодарю каждого из вас. Спасибо каждой организации моей любимой Украины, кто стал рядом со мной. Благодарю каждого, кто присоединился и внес свой важный вклад в это решение — НОК, Минспорта, Вадима Марковича Гутцайта в общении с FIE и МОК. Украинские и международные медиа, максимально распространившие информацию.

Десятки тысяч невероятных украинцев, которые словами поддержки и своим безумным давлением возымели действие на то, что сейчас произошло.

Международный олимпийский комитет позволит мне выступить на Олимпийских играх в Париже 2024 в независимости как завершится моя квалификация. Благодарю президента МОК Томаса Баха.

Вы все, мои дорогие, стали за меня, спасибо каждому. А наши бойцы ВСУ — это вообще любовь. Навсегда", — написала Харлан в Facebook.

Напомним, что Харлан победила Смирнову на чемпионате мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу.



Ранее сообщалось, что возлюбленный Харлан отреагировал на позорную дисквалификацию украинской фехтовальщицы.