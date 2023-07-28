Харлан квалифицирована на Олимпиаду-2024, несмотря на позорную дисквалификацию с чемпионата мира 28 июля, 18:55 Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Титулованная украинская спортсмена Ольга Харлан выступит на Олимпиаде в Париже (Франция).

Министр молодежи и спорта Украины президент НОК Вадим Гутцайт сообщил, что Международный олимпийских комитет (МОК) принял решение о квалификации украинки на Олимпийские игры.

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«Мне, как коллеге-фехтовальщику, невозможно представить, что вы чувствуете в этот момент. Война против вашей страны, страдания людей в Украине, неопределенность вокруг вашего участия на ЧМ по фехтованию в Милане, тяжелые внутренние конфликты, которые могут быть у вас и многих ваших коллег, а затем разворачивавшиеся вчера события — все это американские горки эмоций и чувств. Прекрасно, как вы справляетесь с этой невероятно тяжелой ситуацией, и я хотел бы выразить вам свою полную поддержку.

Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит вам дополнительную квоту на Олимпийские игры-2024, если вы не сможете пройти квалификацию в течение оставшегося периода. Мы делаем это уникальное исключение также потому, что текущие процедуры ни в коем случае не компенсируют квалификационные баллы, потерянные из-за своей дисквалификации.

Понятно, что вы должны отвечать другим критериям приемлемости, как и любая другая спортсменка.

Будьте уверены, что МОК и дальше будет полностью солидарным с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины в эти трудные времена", — написал Бах в письме, которое адресовано Харлан.

Фото: facebook.com/vgytzait

Напомним, Харлан победила россиянку Смирнову на чемпионате мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу.



Ранее сообщалось, что Шевченко вступился за Харлан после позорной дисквалификации с чемпионата мира.