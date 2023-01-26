«Игнорирует военные преступления России». Кулеба отреагировал на заявление МОК о возможном допуске россиян и белорусов к соревнованиям 26 января, 21:47 Дмитрий Кулеба раскритиковал заявление МОК (Фото:US Secretary of Defense/Flickr.com)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Кулеба опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, в котором раскритиковал заявление МОК и призвал представителей спорта высказать свою позицию по поводу вероятного ослабления санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.

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«МОК игнорирует военные преступления России, утверждая, что „ни одному спортсмену нельзя мешать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта“, тогда как Россия продолжает убивать украинских спортсменов из-за их паспортов. Призываю всех представителей спорта заявить о своей позиции», — написал Кулеба.



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Ранее в МОК заявили о готовности допустить российских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, предусматривающих выступления под нейтральным флагом.

Отмечается, что спортсмены, выступавшие против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине, не смогут участвовать в соревнованиях.

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт допустил бойкот Олимпиады из-за возможного допуска к соревнованиям россиян и белорусов.