«Не заставляйте жать руку агрессору». Известный миллиардер поддержал жест «неуважения» Ольги Харлан к российской фехтовальщице

29 июля, 14:32
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Ольга Харлан (Фото:Instagram)

Ольга Харлан (Фото:Instagram)

Миллиардер Ричард Брэнсон высказался относительно решения украинки Ольги Харлан не пожимать руку Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

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В своем Twitter 73-летний предприниматель написал, что нельзя заставлять спортсменов пожимать руки тем, кто представляет страну-агрессора.

«Никого нельзя принуждать пожимать руку агрессору», — написал Брэнсон.

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Отметим, что миллиардер дважды приезжал в Украину за время полномасштабного российского вторжения.

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Напомним, что Харлан победила Смирнову на чемпионате мира по фехтованию. Украинка отказалась пожимать руку россиянке и была дисквалифицирована с соревнования. Однако FIE приостановила дисквалификацию, что позволило Ольге участвовать в командном турнире.

Также сообщалось, что FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после циничной дисквалификации Ольги Харлан.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Ольга Харлан Фехтование Ричард Брэнсон

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