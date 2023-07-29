Дисквалификацию Харлан приостановили, но не отменили — объяснение FIE 29 июля, 00:31 Ольга Харлан (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Международная федерация фехтования не отменила дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан, однако позволит ей выступить в команде на чемпионате мира. Это окончательное решение FIE.

Об этом сообщили на официальном сайте федерации.



Представители FIE провели вместе с Ольгой Харлан специальную пресс-конференцию в Милане после дисквалификации. На этой пресс-конференции сообщили, что Ольга Харлан сможет выступить за Украину в командных соревнованиях на чемпионате мира.

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Однако FIE объяснила, что дисквалификация Ольги Харлан не отменена, а приостановлена.

Международная федерация фехтования заявила, что после длительного рассмотрения инцидента считает «черную карточку» для украинки правомерной и соответствующей всем правилам. Однако после консультаций с МОК решила разрешить Харлан соревноваться на чемпионате мира для соблюдения «олимпийского духа».

Ольга Харлан поблагодарила представителей FIE за приостановление дисквалификации, что позволит выступить за Украину на чемпионате мира.

«Я благодарна за это решение. Самая важная вещь для атлета сейчас — иметь возможность выступать, для семьи, для команды, страны и людей, которые меня поддерживают. За эти несколько сложных дней, я благодарна за всю поддержку со всего мира», — цитирует Ольгу сайт FIE.

Что означает «приостановление» дисквалификации

Украина в день дисквалификации подала апелляцию на это решение. Пока неизвестно, была ли она рассмотрена — и отклонена. Или «приостановили» дисквалификацию именно до момента рассмотрения апелляции.

Соревнования в личном турнире на чемпионате мира уже завершились. «Приостановленная» дисквалификация не даст Ольге Харлан возможности выступить именно в них — только в командном турнире.

По правилам FIE, «черная карточка» карается отстранением сроком на 60 дней. В течение следующих двух месяцев — до конца сентября — будет один международный турнир для саблистов.

Напомним, Харлан победила россиянку Смирнову на чемпионате мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу.

Ранее сообщалось, что Шевченко вступился за Харлан после позорной дисквалификации с чемпионата мира.