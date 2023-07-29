FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после циничной дисквалификации Ольги Харлан — СМИ

29 июля, 08:25
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Ольга Харлан (Фото:Instagram)

Ольга Харлан (Фото:Instagram)

Дисквалификация Ольги Харлан заставила Международную федерацию фехтования изменить правила поведения после матча.

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Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, в FIE заявили, что «неуважение» Харлан к Смирновой изменит правила фехтования.

Традиционное рукопожатие между спортсменами после матчей будет заменено дистанционным приветствием, которое позволит украинцам игнорировать россиян. Правило также будет действовать на тех спортсменов страны-агрессора, которые будут выступать под нейтральным флагом.

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Напомним, что Харлан победила Смирнову на чемпионате мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу.

Также сообщалось, что титулованную украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан пригласили на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Ольга Харлан Фехтование

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