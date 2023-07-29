FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после циничной дисквалификации Ольги Харлан — СМИ
Ольга Харлан (Фото:Instagram)
Дисквалификация Ольги Харлан заставила Международную федерацию фехтования изменить правила поведения после матча.
Об этом сообщает La Repubblica.
По информации источника, в FIE заявили, что «неуважение» Харлан к Смирновой изменит правила фехтования.
Традиционное рукопожатие между спортсменами после матчей будет заменено дистанционным приветствием, которое позволит украинцам игнорировать россиян. Правило также будет действовать на тех спортсменов страны-агрессора, которые будут выступать под нейтральным флагом.
Напомним, что Харлан победила Смирнову на чемпионате мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу.
Также сообщалось, что титулованную украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан пригласили на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.